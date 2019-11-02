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Робот-упаковщик убил россиянина 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Робот-упаковщик убил россиянина
Фото: РИА Новости
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего предприятия, выпускающего бетон и тротуарную плитку, в городе Грязи Липецкой области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел 15 июля 2019 года, когда 33-летний сотрудник предприятия работал на территории цеха железобетонных изделий. Мастер цеха дал указание оператору пульта управления контролировать линию формовочной машины. Тот прошел в зону работы машины, где вопреки нормам не имелось ограждения.
В результате рабочий оказался зажатым между формовочной площадкой и движущейся частью робота-упаковщика и получил смертельную травму. По версии следствия, ответственность за произошедшее лежит на мастере цеха — ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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Теги:
Происшествия , Липецкая Область
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