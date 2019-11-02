Пьяная российская школьница разгромила дом топором

Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Пятый канал».

Как рассказала телеканалу одна из соседок, мать девочки давно ушла из дома, и сейчас она проживает в квартире вместе с отчимом, который не может повлиять на ее поведение. При этом к школьнице в гости часто приходят другие подростки, которые хамят и употребляют спиртные напитки.

«Устраивают беспределы, устраивают дебоши», — отметила собеседница телеканала.

Она пояснила, что соседи уже неоднократно вызывали полицию , однако правоохранительные органы никаких мер не предприняли.

Ранее 2 ноября сообщалось, что двое восьмиклассников в городе Кудрово Ленинградской области устроили поножовщину во время ссоры. В результате один из подростков был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.