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Убийство в детском саду: полетели головы 

Рамблер 17 минут назад
Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка. Охранник будет находиться под стражей два месяца.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СКР Светлану Тарнаеву.
Ранее в СКР сообщали, что сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», охранявший детсад, беспрепятственно пустил в помещение незнакомца, приняв за родителя.
Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь.
В итоге охранника обвинили в оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность детей.
Ранее «Рамблер» информировал, что 31 октября в Нарьян-Маре произошло ЧП, прогремевшее на всю Россию. В детский сад «Сказка» во время тихого часа проник незнакомец, по всей видимости, находившийся в безумном состоянии. Его впустил охранник. Посетитель поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка.
Подозреваемого задержали, он находится под стражей. Проститься с убитым ребенком пришел весь Нарьян-Мар.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Нарьян-Мар
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