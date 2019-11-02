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Брошенных на морозе котят спасли в Югре 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 52 минуты назад
Брошенных на морозе котят спасли в Югре
Фото: РИА Новости
Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе. Полиция начала проверку.
Инцидент произошел вечером в пятницу. Фотографию, на которой видно брошенные на снег клетки с животными, опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в сообществе общественного движения «Дай лапу».
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Представитель отдела МВД по Сургутскому району сообщил, что по данному факту начата проверка.
Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону города Когалым жительница Сургута Елена Макогон, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в пяти клетках находились 28 котят.
«Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек (…) Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно, надеясь, что животные разбегутся по лесу», — сказала она.
Котят уже разобрали местные жители и добровольцы.
«Кто-то забрал 10 котят, кто-то — семь, другие — пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле», — добавила Макогон.
Ранее во время пожара под Кировом погибли 18 собак и кошек.
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Теги:
Происшествия , Другое , МВД , РИА Новости , Ханты-Мансийский автономный округ
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