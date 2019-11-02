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В Росморречфлоте подтвердили гибель третьего члена экипажа танкера «Залив Америка» 

ТАСС 36 минут назад
Третий член экипажа погиб при ЧП на танкере "Залив Америка" в Находке, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
"Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа", — сказали в пресс-службе.
Поиски тела третьего члена экипажа продолжаются, погодные условия в районе Находки позволяют проводить поисковые работы, добавил собеседник агентства.
В субботу утром в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере "Залив Америка". По данным спасателей, на борту было девять человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси, горения не наблюдалось.
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Теги:
Происшествия , Видео , Пожары , ИТАР-ТАСС , Находка
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