В Росморречфлоте подтвердили гибель третьего члена экипажа танкера «Залив Америка»

Третий член экипажа погиб при ЧП на танкере "Залив Америка" в Находке , сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа", — сказали в пресс-службе.

Поиски тела третьего члена экипажа продолжаются, погодные условия в районе Находки позволяют проводить поисковые работы, добавил собеседник агентства.

В субботу утром в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере "Залив Америка". По данным спасателей, на борту было девять человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси, горения не наблюдалось.