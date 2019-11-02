Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девочку с аутизмом держали в лечебнице, как опасное животное 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Ребенка держали в лечебнице, как опасное животное
Фото: PIXABAY.COM
Невероятный случай в Уэльсе стал достоянием общественности. Местный житель рассказал, что его дочь, страдающую расстройством аутического спектра, содержали в психрневрологической лечебнице, как дикое животное, отказывая в самом необходимом.
По словам Джереми, который попросил не раскрывать его фамилию, его дочь Бетани находилась в больничной камере размером ширину 10 футов и длину от 14 до 15 футов. В ней не было окна и девочку не выводили на прогулку, так что она была полностью лишена свежего воздуха.
В палате не было ничего, кроме матраса на полу, на котором она спала. С Бетани никто не общался, к ней заходил только младший персонал, разносящий еду.
«Когда наступало врем обеда, Бетани нужно было сесть за специальную линию и ждать, когда они занесут еду в палату и снова выйдут, заперев ее. Это все равно, что кормить опасную собаку, но моя дочь не животное», — приводит слова Джереми The Sun.
Издание отмечает, что отец подростка обратился в суд и в скором времени должен получить компенсацию от администрации больницы.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Teleprogramma.pro: последние новости
Обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Мар наркоман пытался покончить с собой Обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Мар наркоман пытался покончить с собой Упал с балкона: через год смерть Зомби Боя признали случайностью Упал с балкона: через год смерть Зомби Боя признали случайностью В США чиновники по ошибке выпустили из тюрьмы опасного насильника, а тот не оплошал В США чиновники по ошибке выпустили из тюрьмы опасного насильника, а тот не оплошал
Комментарии 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве составили план ядерного удара по России
В Киеве составили план ядерного удара по России 531
ЧП на танкере «Залив Америка»: третий член экипажа погиб
ЧП на танкере «Залив Америка»: третий член экипажа погиб
На российском танкере произошел взрыв
На российском танкере произошел взрыв 13
«Кто-то плакал, один начал вслух молиться»
«Кто-то плакал, один начал вслух молиться» 182
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками 32
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение