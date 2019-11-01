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Мужчина в Архангельске погиб, провалившись в коллектор 

РИА Новости 1 час назад
Мужчина провалился в коллектор и умер
Фото: РИА Новости
Мужчина в Архангельске погиб, провалившись в глубокий коллектор, заполненный водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"Мужчина провалился в коллектор, заполненный водой, и погиб, колодец очень глубокий, по предварительным данным, до девяти метров. Он был заполнен водой, что осложняло извлечение тела", — сообщил представитель ведомства.
По его словам, это не первый случай в Архангельской области, когда люди проваливаются в открытые или плохо закрытые коллекторы, заполненные водой.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , МЧС , РИА Новости , Архангельск
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