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Столичные медики сохранили зрение младенцу, которому мать выколола глаза 

Аргументы Недели 1 час назад
Мать выколола глаза: медики спасли зрение младенцу
Фото: pixabay.com
В НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца врачи смогли вернуть зрение младенцу, которому мать выколола глаза. Ребенок был доставлен в столицу из Хакасии в крайне тяжелом состоянии.
Россиянка выколола глаза сыну после ссоры с мужем
26 октября мать четверых детей заподозрила супруга в измене, после чего буквально обезумела, рассказали соседи. 36-летняя женщина схватила младшего сына и ударила его по глазам ножом.
Врачи проводили операцию 4-месячному малышу на протяжении нескольких часов. У ребёнка пострадали сразу оба глаза. Зрение на одном из них медики смогли сохранить, а второй пришлось заменить углеродным имплантом. Отмечается, что сейчас состоянию ребёнка ничего не угрожает. С мальчиком в больнице находится его отец.
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Теги:
Происшествия , Республика Хакасия
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