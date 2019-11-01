Мать выколола глаза: медики спасли зрение младенцу

Столичные медики сохранили зрение младенцу, которому мать выколола глаза

В НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца врачи смогли вернуть зрение младенцу, которому мать выколола глаза. Ребенок был доставлен в столицу из Хакасии в крайне тяжелом состоянии.

26 октября мать четверых детей заподозрила супруга в измене, после чего буквально обезумела, рассказали соседи. 36-летняя женщина схватила младшего сына и ударила его по глазам ножом.

Врачи проводили операцию 4-месячному малышу на протяжении нескольких часов. У ребёнка пострадали сразу оба глаза. Зрение на одном из них медики смогли сохранить, а второй пришлось заменить углеродным имплантом. Отмечается, что сейчас состоянию ребёнка ничего не угрожает. С мальчиком в больнице находится его отец.