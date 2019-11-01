Шойгу раскрыл новые детали расстрела тюменским срочником сослуживцев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что командиры забайкальской воинской части нарушили приказы, когда отправили солдата Рамиля Шамсутдинова в караул. Шойгу дал поручение о том, что на длительную охрану будут направляться только контрактники.

«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими контрактниками», — приводит РБК слова одного их участников заседания.

По словам источников издания, Шойгу раскритиковал то, как командиры работают с личным составом. При этом министр подчеркнул, что Шамсутдинова не могли назначить в караул, если бы руководство части исполняло приказы надлежащим образом.

Сам инцидент Сергей Шойгу назвал «вопиющим преступлением» и дал своим подчиненным поручение оказать максимальное содействие следователям в процессе расследования. Также сообщается, что поверкой воинской части будут заниматься Главное управление контрольной и надзорной деятельности вместе с Генштабом.

Ранее в интернете появилось видео с издевательствами над солдатами, которые якобы происходили в воинской части в Забайкалье. Однако позже Минобороны назвало это провокацией, передает RT.