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Шойгу раскрыл новые детали расстрела тюменским срочником сослуживцев 

Ura.Ru 11 минут назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что командиры забайкальской воинской части нарушили приказы, когда отправили солдата Рамиля Шамсутдинова в караул. Шойгу дал поручение о том, что на длительную охрану будут направляться только контрактники.
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«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими контрактниками», — приводит РБК слова одного их участников заседания.
По словам источников издания, Шойгу раскритиковал то, как командиры работают с личным составом. При этом министр подчеркнул, что Шамсутдинова не могли назначить в караул, если бы руководство части исполняло приказы надлежащим образом.
Сам инцидент Сергей Шойгу назвал «вопиющим преступлением» и дал своим подчиненным поручение оказать максимальное содействие следователям в процессе расследования. Также сообщается, что поверкой воинской части будут заниматься Главное управление контрольной и надзорной деятельности вместе с Генштабом.
Ранее в интернете появилось видео с издевательствами над солдатами, которые якобы происходили в воинской части в Забайкалье. Однако позже Минобороны назвало это провокацией, передает RT.
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Теги:
Происшествия , Видео
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