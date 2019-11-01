Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ 

Рамблер 54 минуты назад
Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал командиров за нарушение приказа направлять в караулы более трех суток только контрактников. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием совещания, которое провел министр после расстрела солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым сослуживцев в Забайкалье.
Опускали головой в унитаз: подробности ЧП в Забайкалье
Источники сообщили, что Шойгу устроил разнос командиров за работу с личным составом. В частности, он заявил, что при надлежащем исполнении приказов должностными лицами Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками», — сказал собеседник издания.
По итогам совещания принято решение о проверке воинской части, где произошло ЧП. Ее проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом. Все допустившие халатность будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.
Главному военно-политическому управлению поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Также Шойгу приказал ввести углубленную психиатрическую диагностику призывников во время прохождения медкомиссий.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». По данным РБК, комиссия Минобороны установила, что Шамсутдинов имел личный конфликт с одним из офицеров воинской части. При этом информация о насилии в отношении рядового не подтвердилась.
Комментарии596 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинских военных направят в иракский тыл
Украинских военных направят в иракский тыл 13
Британия нашла средство против российских подлодок
Британия нашла средство против российских подлодок 33
Депутат Рады поплатился за секс-скандал
Депутат Рады поплатился за секс-скандал 32
«США убили того, кого сами породили»
«США убили того, кого сами породили»
В Турции задержали двух россиянок
В Турции задержали двух россиянок 6
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение