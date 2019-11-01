Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ

Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал командиров за нарушение приказа направлять в караулы более трех суток только контрактников. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием совещания, которое провел министр после расстрела солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым сослуживцев в Забайкалье.

Источники сообщили, что Шойгу устроил разнос командиров за работу с личным составом. В частности, он заявил, что при надлежащем исполнении приказов должностными лицами Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками», — сказал собеседник издания.

По итогам совещания принято решение о проверке воинской части, где произошло ЧП. Ее проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом. Все допустившие халатность будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

Главному военно-политическому управлению поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Также Шойгу приказал ввести углубленную психиатрическую диагностику призывников во время прохождения медкомиссий.

Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». По данным РБК, комиссия Минобороны установила, что Шамсутдинов имел личный конфликт с одним из офицеров воинской части. При этом информация о насилии в отношении рядового не подтвердилась.