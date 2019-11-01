Появилось видео полета SSJ100 с отказавшим двигателем

SSJ100 с отказавшим двигателем в небе над Тюменью сняли на видео

Появились кадры полета лайнера Sukhoi Superjet-100, который приземлился в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. Видео опубликовали "Известия".

На записи видно, как воздушное судно кружит в вечернем небе над городом и мигает сигнальными огнями. Кроме того, в ролике показана обстановка в аэропорту: на место прибыла спасательная техника и кареты скорой помощи.

Ранее стало известно, что экипаж самолета компании "Ямал", следовавшего рейсом Тюмень — Санкт-Петербург, почувствовал удар при взлете. У Sukhoi Superjet-100 отказал левый двигатель и произошел сбой работы турбины, из-за чего было принято решение совершить экстренную посадку. Судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту Тюмени.

На борту самолета находились 84 человека, никто из них не пострадал. Пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом.

Позднее авиаперевозчик сообщил, что причиной происшествия стало попадание птицы. По факту случившегося проводится проверка.