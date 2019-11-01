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Сергей Собянин поблагодарил пожарных, спасших людей из горящего дома в Москве 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Собянин обратился к пожарным, спасшим людей в Москве
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инцидент с пожаром в доме на Большой Сухаревской площади. Публикацию он разместил в социальной сети Twitter.
— Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет, — сказал глава города.
Он также выразил благодарность сотрудникам спасательных служб столицы.
Напомним, что 1 ноября стало известно о возгорании в квартире в центре Москвы. Пожарные эвакуировали 23 человек, в настоящий момент жизням людей ничто не угрожает.
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