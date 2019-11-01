Собянин обратился к пожарным, спасшим людей в Москве

Сергей Собянин поблагодарил пожарных, спасших людей из горящего дома в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инцидент с пожаром в доме на Большой Сухаревской площади. Публикацию он разместил в социальной сети Twitter.

— Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет, — сказал глава города.

Он также выразил благодарность сотрудникам спасательных служб столицы.

Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 1, 2019

Напомним, что 1 ноября стало известно о возгорании в квартире в центре Москвы. Пожарные эвакуировали 23 человек, в настоящий момент жизням людей ничто не угрожает.