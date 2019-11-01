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Неизвестные ограбили москвича на пять миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Москвича ограбили на пять миллионов рублей
Фото: РИА Новости
Четверо неизвестных со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами в районе улицы Верхние поля в Юго-Восточном округе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительной информации, в районе улицы Верхние поля четверо неизвестных выстрелили из, предположительно, травматического пистолета в мужчину, отобрали у него сумку с деньгами и попытались скрыться", — рассказал собеседник агентства.
Грабителей заметили находившиеся неподалеку сотрудники полиции, им удалось задержать одного из нападавших, сейчас его доставили в отдел полиции, для поиска остальных нападавших в столице введен план "Перехват".
Как уточнил РИА Новости информированный источник, в украденной сумке находилось порядка пяти миллионов рублей.
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Теги:
Происшествия , Криминал , РИА Новости , Москва
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