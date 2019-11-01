Москвича ограбили на пять миллионов рублей

Неизвестные ограбили москвича на пять миллионов рублей

Четверо неизвестных со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами в районе улицы Верхние поля в Юго-Восточном округе Москвы , сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"По предварительной информации, в районе улицы Верхние поля четверо неизвестных выстрелили из, предположительно, травматического пистолета в мужчину, отобрали у него сумку с деньгами и попытались скрыться", — рассказал собеседник агентства.

Грабителей заметили находившиеся неподалеку сотрудники полиции, им удалось задержать одного из нападавших, сейчас его доставили в отдел полиции, для поиска остальных нападавших в столице введен план "Перехват".

Как уточнил РИА Новости информированный источник, в украденной сумке находилось порядка пяти миллионов рублей.