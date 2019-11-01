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Пассажирам экстренно севшего SSJ-100 предоставят резервный самолёт 

News.ru + ещё 47 1 час назад
ЧП с SSJ-100: пассажирам предоставят резервный самолёт
Фото: РИА Новости
Пассажиров самолёта SSJ-100, у которого из-за попадания птицы отказал в воздухе один из двигателей, доставят из Тюмени в Санкт-Петербург на резервном воздушном судне.
Доставят на резервном воздушном судне, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании «Ямал».
Там также уточнили, что двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте. В ближайшее время этот самолёт не сможет летать.
29 октября ещё один SSJ-100 «Ямала», выполнявший рейс Москва — Новый Уренгой, уже после посадки столкнулся на ВПП с птицей, в результате чего у него был повреждён носовой обтекатель метеолокатора.
Как писал News.ru, пилоты самолёта SSJ-100, выполняющего рейс Тюмень — Санкт-Петербург, приняли решение выработать топливо перед посадкой с отказавшим двигателем. Проблемы с двигателем произошли при взлёте. В аэропорт выехали спецслужбы, включая пожарных и спасателей. На борту в этот момент находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
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