ЧП с SSJ-100: пассажирам предоставят резервный самолёт

Пассажирам экстренно севшего SSJ-100 предоставят резервный самолёт

Пассажиров самолёта SSJ-100, у которого из-за попадания птицы отказал в воздухе один из двигателей, доставят из Тюмени Санкт-Петербург на резервном воздушном судне.

Доставят на резервном воздушном судне, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

Там также уточнили, что двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте. В ближайшее время этот самолёт не сможет летать.

29 октября ещё один SSJ-100 «Ямала», выполнявший рейс Москва — Новый Уренгой, уже после посадки столкнулся на ВПП с птицей, в результате чего у него был повреждён носовой обтекатель метеолокатора.

Как писал News.ru, пилоты самолёта SSJ-100, выполняющего рейс Тюмень — Санкт-Петербург, приняли решение выработать топливо перед посадкой с отказавшим двигателем. Проблемы с двигателем произошли при взлёте. В аэропорт выехали спецслужбы, включая пожарных и спасателей. На борту в этот момент находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.