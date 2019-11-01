Турист забрел на безлюдную тропу и сразился с медведем

На горном перевале Чилкут, расположенном на границе между США Канадой , турист сразился с бурым медведем и вызвал спасателей. Об этом сообщает информационный портал KTUU.

Инцидент произошел во вторник, 29 октября, на юго-востоке американского штата Аляска . По предварительным данным, мужчина имел при себе защитный спрей против медведей, однако ему не удалось воспользоваться им оперативно. Хищник успел укусить жертву за правую ногу.

Как именно путешественник отбился от бурого медведя, пока не уточняется. Проводится расследование.

По данным портала KHNS, местный житель перевязал пострадавшему раны, благодаря чему тот смог пройти около полутора километров до будки службы национальных парков США. Там он по радио сообщил о нападении и вызвал подмогу.

В среду утром, 30 октября, раненного туриста доставили на вертолете в пункт неотложной помощи Dahl Memorial Clinic в боро (районе) Скагуэй на лечение. Текущее состояние пациента неизвестно.

В сентябре стало известно, что в Армении на туристов из Польши напал медведь. Нападение произошло на высоте 3,5 тысячи метров. Хищник схватил поляка, который пытался защитить свою невесту, вместе с ним скатился по склону горы, после чего убежал.