Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина подстрелил подводного охотника вместо бобра 

Рамблер 1 час назад
Мужчина подстрелил подводного охотника вместо бобра
Фото: РИА Новости
В Калужской области охотник ранил мужчину, приняв его за бобра, сообщает РИА «Новости».
Личность стрелявшего не установлена, пострадавший 30-летний житель подмосковного Протвино получил тяжелые ранения.
Как рассказали агентству в прокуратуре региона, житель Протвино, одетый в черный гидрокостюм, в темное время суток занимался в Протве подводной охотой. В него было произведено два выстрела из ружья. По версии следствия, стрельба была открыта по ошибке, поскольку неустановленный мужчина мог спутать пострадавшего с представителем фауны. 1 октября открылся сезон охоты на бобров. Отмечается, что район, где была открыта стрельба, является местом обитания этих животных.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ведется розыск подозреваемого.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , РИА Новости , Калужская Область , Протвино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью
Названа причина ЧП с SSJ-100 над Тюменью 9
ЧП с SSJ-100: самолет экстренно сел в Тюмени
ЧП с SSJ-100: самолет экстренно сел в Тюмени 103
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке
ЧП с SSJ-100: самолет готовится к экстренной посадке 227
Убийство экс-мэра: в деле появился важный свидетель
Убийство экс-мэра: в деле появился важный свидетель 20
Лепсу запретили приезжать в Латвию
Лепсу запретили приезжать в Латвию 20
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть