Мужчина подстрелил подводного охотника вместо бобра

Калужской области охотник ранил мужчину, приняв его за бобра, сообщает РИА «Новости».

Личность стрелявшего не установлена, пострадавший 30-летний житель подмосковного Протвино получил тяжелые ранения.

Как рассказали агентству в прокуратуре региона, житель Протвино, одетый в черный гидрокостюм, в темное время суток занимался в Протве подводной охотой. В него было произведено два выстрела из ружья. По версии следствия, стрельба была открыта по ошибке, поскольку неустановленный мужчина мог спутать пострадавшего с представителем фауны. 1 октября открылся сезон охоты на бобров. Отмечается, что район, где была открыта стрельба, является местом обитания этих животных.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ведется розыск подозреваемого.