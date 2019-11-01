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Из горящего дома в центре Москвы спасена сова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Из горящего дома в центре Москвы спасли сову
Фото: РИА Новости
Из горящего восьмиэтажного дома в центре Москвы пожарные спасли сову, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
«В ходе тушения пожара была спасена сова. Но, конечно же, найти хозяйку в процессе ликвидации пожара никто не пытался. Чтобы сова пришла в себя, пожарные унесли ее в один из автомобилей», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Птицу уже передали хозяйке.
«Женщина была безумно рада, на глазах были слезы. Благодарила огнеборцев за оказанную помощь», — отмечается в сообщении.
Пожар вспыхнул в доме на Большой Сухаревской улице. Во время пожара произошло частичное обрушение шахты лифта. Жильцов из горящего здания эвакуировали, пострадали пять человек.
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