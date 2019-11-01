Раскрыты подробности убийства бывшего мэра российского города

В деле об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева появился свидетель, помогавший экс-чиновнику отбиваться от бандитов. Им оказался работавший в доме Лаврентьева Абдул Сафиуллов, передает Telegram -канал Life Shot.

Сафиуллов дал показания сотрудникам правоохранительных органов и помог им восстановить картину произошедшего. По его словам, хозяин дома разбудил его среди ночи и сказал, что во дворе кто-то ходит. Мужчины вышли на улицу, Лаврентьев, захвативший ружье, шел первым. Возле кустов они заметили человека в камуфляже и черной маске на лице.

Неизвестный был вооружен, он стал стрелять в сторону идущих людей и попал в Сафиуллова. Тот бросился бежать и вернулся на место, когда все стихло. Он увидел лежащих на земле хозяина дома и нападавшего, оба были мертвы.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в качестве приоритетной рассматривается версия о разбойном нападении с целью хищения имущества.

Бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области убили в ночь на 1 ноября. На экс-чиновника напали во дворе его дома в пригороде, до своей гибели он сумел застрелить одного из нападавших. Тот оказался бывшим спасателем и мастером спорта по вольной борьбе.

Остальные бандиты скрылись с места происшествия на пяти автомобилях. В розыске находятся минимум пять человек, в Киселевске объявили план «Перехват».

Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска около 16 лет. Он оставил пост по собственному желанию в ноябре 2018 года.