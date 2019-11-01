Миллиардер оплатил ипотеку убитой из-за Audi россиянки

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин погасил ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Челябинске из-за автомобиля Audi.

Как сообщает Life.ru, уральский миллиардер выплатил 2,5 млн рублей банку, в котором был оформлен ипотечный кредит семьи Каторгиных.

«Игорь Алексеевич следил за развитием ситуации. Его личная инициатива была закрыть ипотеку семьи Каторгиных. Он перевёл два с половиной миллиона рублей, чтобы наследникам Ксении досталась эта квартира», — рассказали в пресс-службе компании.

Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. Спустя несколько дней ее автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт девушки и документы на транспортное средство. 15 октября было обнаружено тело Ксении Каторгиной: ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора на Уралмаше. У Ксении осталась 9-летняя дочь.