Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллиардер оплатил ипотеку убитой из-за Audi россиянки 

Рамблер 27 минут назад
Миллиардер оплатил ипотеку убитой из-за Audi россиянки
Фото: соцсети
Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин погасил ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Челябинске из-за автомобиля Audi.
Как сообщает Life.ru, уральский миллиардер выплатил 2,5 млн рублей банку, в котором был оформлен ипотечный кредит семьи Каторгиных.
Стало известно о дальнейшей судьбе дочери Ксении Каторгиной
«Игорь Алексеевич следил за развитием ситуации. Его личная инициатива была закрыть ипотеку семьи Каторгиных. Он перевёл два с половиной миллиона рублей, чтобы наследникам Ксении досталась эта квартира», — рассказали в пресс-службе компании.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. Спустя несколько дней ее автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт девушки и документы на транспортное средство. 15 октября было обнаружено тело Ксении Каторгиной: ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора на Уралмаше. У Ксении осталась 9-летняя дочь.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Комментарии28 
Теги:
Происшествия , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заплатить за Донбасс: Кремль ответил Киеву
Заплатить за Донбасс: Кремль ответил Киеву 195
Москва ответила НАТО по Крыму
Москва ответила НАТО по Крыму 159
Пожар в центре Москвы: обрушилась шахта лифта
Пожар в центре Москвы: обрушилась шахта лифта 3
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 779
Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду
Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду 4
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение