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Казанских отловщиков уличили в жестоком убийстве собак 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Казанских отловщиков уличили в жестоком убийстве собак
Фото: РИА Новости
Прокуратура Казани установила, что компания, получившая от мэрии субсидии на регулирование численности агрессивных или больных бродячих собак, убивала их необоснованно жестоко.
Отмечается, что компания должна была умерщвлять животных с использованием гуманных методов и средств.
Однако, как установило ведомство, «умерщвление безнадзорных животных сотрудниками ООО „ВетДом“ осуществлялось с использованием препарата „Адилин супер“, который вызывает у животного медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Республики Татарстан.
Кроме того, в ходе проверки были установлены факты безосновательного умерщвления бездомных собак.
Материалы направлены начальнику управления МВД по Казани для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее суд запретил властям Анапы незаконно убивать бездомных животных, в том числе с использованием препарата «Адилин супер».
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Теги:
Происшествия , МВД , Казань
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