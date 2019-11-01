Казанских отловщиков уличили в жестоком убийстве собак 

Прокуратура Казани установила, что компания, получившая от мэрии субсидии на регулирование численности агрессивных или больных бродячих собак, убивала их необоснованно жестоко.
Отмечается, что компания должна была умерщвлять животных с использованием гуманных методов и средств.
Однако, как установило ведомство, «умерщвление безнадзорных животных сотрудниками ООО „ВетДом“ осуществлялось с использованием препарата „Адилин супер“, который вызывает у животного медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Республики Татарстан.
Кроме того, в ходе проверки были установлены факты безосновательного умерщвления бездомных собак.
Материалы направлены начальнику управления МВД по Казани для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее суд запретил властям Анапы незаконно убивать бездомных животных, в том числе с использованием препарата «Адилин супер».