Пьяный россиянин месяц избивал жену и дочь

Пьяный россиянин месяц избивал жену и пытавшуюся защитить ее дочь

Арском районе Татарстана 44-летнего мужчину приговорили к условному сроку за избиение жены и несовершеннолетней дочери. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным ведомства, в августе мужчина, будучи пьяным, систематически избивал свою супругу. Ребенок пытался защитить мать, но отец трижды избил и ее. Обе потерпевшие получили различные травмы.

Мужчину признали виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 117 УК России («Истязание в отношении двух лиц и заведомо несовершеннолетней»). Он признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу после того, как заступился за мать, которую избивал ее гражданский муж. 16 сентября мужчина пришел домой пьяный и напал на нее, но за женщину заступился двухлетний сын — он укусил агрессора за ногу, в результате чего был отброшен в сторону и сильно ударился головой об пол.