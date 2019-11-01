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Пьяный россиянин месяц избивал жену и пытавшуюся защитить ее дочь 

Lenta.ru 1 час назад
Пьяный россиянин месяц избивал жену и дочь
Фото: РИА Новости
В Арском районе Татарстана 44-летнего мужчину приговорили к условному сроку за избиение жены и несовершеннолетней дочери. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
По данным ведомства, в августе мужчина, будучи пьяным, систематически избивал свою супругу. Ребенок пытался защитить мать, но отец трижды избил и ее. Обе потерпевшие получили различные травмы.
Мужчину признали виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 117 УК России («Истязание в отношении двух лиц и заведомо несовершеннолетней»). Он признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу после того, как заступился за мать, которую избивал ее гражданский муж. 16 сентября мужчина пришел домой пьяный и напал на нее, но за женщину заступился двухлетний сын — он укусил агрессора за ногу, в результате чего был отброшен в сторону и сильно ударился головой об пол.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Арск , Республика Татарстан
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