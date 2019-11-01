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«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»: мать убитого мальчика об охране сада 

Рамблер 1 час назад
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Фото: ТАСС
На охрану детского сада в Нарьян-Маре, в котором был убит ребенок, жалоб не было, сообщила «Московскому комсомольцу» его мать.
Вчера днем, как сообщал «Рамблер», во время тихого часа в один из детсадов в Нарьян-Маре вошел пьяный 36-летний мужчина и зарезал шестилетнего мальчика.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. В ходе первоначального опроса обвиняемый заявил, что убил ребенка из-за неких заклинаний. По данным прессы, нападавший вошел в сад беспрепятственно — дверь дистанционно открыл охранник, принявший его за отца одного из детей.
Мать убитого мальчика Елена, воспитательница в другом детсаду, рассказала «МК», что ранее жалоб на охрану того, в который ходил ее сын, у нее не было — охранники всегда были на месте и делали то, что были должны.
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки», — отметила она.
При этом на вопрос о том, нельзя ли назвать детский сад проходным двором, Елена ответила, что это проходной двор для нее на данный момент.
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Теги:
Происшествия , МВД , Московский комсомолец , Нарьян-Мар
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