«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»: мать убитого мальчика об охране сада

На охрану детского сада в Нарьян-Маре , в котором был убит ребенок, жалоб не было, сообщила «Московскому комсомольцу» его мать.

Вчера днем, как сообщал «Рамблер», во время тихого часа в один из детсадов в Нарьян-Маре вошел пьяный 36-летний мужчина и зарезал шестилетнего мальчика.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. В ходе первоначального опроса обвиняемый заявил, что убил ребенка из-за неких заклинаний. По данным прессы, нападавший вошел в сад беспрепятственно — дверь дистанционно открыл охранник, принявший его за отца одного из детей.

Мать убитого мальчика Елена, воспитательница в другом детсаду, рассказала «МК», что ранее жалоб на охрану того, в который ходил ее сын, у нее не было — охранники всегда были на месте и делали то, что были должны.

«Это ЧОП, а не какие-то бабушки», — отметила она.

При этом на вопрос о том, нельзя ли назвать детский сад проходным двором, Елена ответила, что это проходной двор для нее на данный момент.