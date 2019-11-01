Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские подростки ложно обвинили инвалида в педофилии и устроили самосуд 

Lenta.ru 1 час назад
На Ямале ученик Надымского профессионального колледжа избил воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, обвинив его в педофилии. Видеозапись избиения появилась в сообществе «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что молодой человек обвиняет юношу, который пытается оправдаться, а также утверждает, что тот якобы изнасиловал его сестру и маленьких детей, которые «только пошли в школу». После паузы юноша признает, что совершил преступления и насиловал «много детей». В конце ролика он утверждает, что детей якобы было 100.
Позднее в сообществе появился еще один ролик, на котором двое молодых людей извиняются за содеянное. По их словам, они подслушали чужой разговор, не разобрались в ситуации и решили устроить самосуд.
«Мы угрожали ребенку-инвалиду, заставив его дать ложные показания. Это сняли на видео и выложили в интернет. Теперь мы раскаиваемся и просим прощения у него и его родителей», — сказал один из них.
В пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО Ura.ru рассказали, что начали проверку. В департаменте образования и колледже не прокомментировали инцидент. Источники агентства сообщили, что директор учреждения проводит беседы с учениками.
В апреле в городе Полевской Свердловской области группа подростков избила 22-летнего местного жителя с инвалидностью, у которого не нашлось для них сигареты. У юноши выбиты три зуба, рассечена губа, сломан нос, на теле множество ссадин и гематом. Отмечается, что прохожие не вступились за пострадавшего.
Последние новости
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео Убийство бывшего мэра российского города попало на видео Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
Комментарии30 
Теги:
Происшествия , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 487
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 58
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 181
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео 26
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение