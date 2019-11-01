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Надзиратель совратила заключенного 

Рамблер 14 минут назад
Австралийская модель Тара Брукс совратила заключенного, когда работала надзирателем в тюрьме в Сиднее. 33-летняя красотка закрутила роман с 41-летним драгдилером прямо под носом у начальника тюрьмы.
Их отношения были раскрыты из-за открытки, которую заключенный подарил девушке на День святого Валентина. Кроме того, следователи обнаружили листок с номером телефона Брукс в камере ее любовника.
Тара получила два года условно за неуставные отношения с осужденным, но позже успешно обжаловала свой приговор. Девушка была уволена с работы. Брукс работала надзирателем с 2016 года.
Сейчас экс-надзирательница вернулась к своей модельной карьере и была замечена журналистами на вечеринке Maxim. Об этом сообщает Daily Star.
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Теги:
Происшествия , Фото , Сидней
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