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Пять артистов Мариинского театра и один ребенок госпитализированы в столице 

Москва24 + ещё 7 4 часа назад
Пять артистов Мариинского театра госпитализированы
Фото: РИА Новости
Пять артистов Мариинского театра и один ребенок попали в одну из столичных больниц минувшей ночью, врачи оценивают их состояние как нетяжелое, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
"Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратились 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок", — сказал собеседник агентства.
Как отмечается, врачи осмотрели семь человек на месте, они отказались от госпитализации.
По словам собеседника агентства, медпомощь и обследование оказывается пациентам в полном объеме.
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Теги:
Происшествия , АГН "Москва"
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