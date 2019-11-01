Пять артистов Мариинского театра госпитализированы

Пять артистов Мариинского театра и один ребенок госпитализированы в столице

Пять артистов Мариинского театра и один ребенок попали в одну из столичных больниц минувшей ночью, врачи оценивают их состояние как нетяжелое, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратились 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок", — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, врачи осмотрели семь человек на месте, они отказались от госпитализации.

По словам собеседника агентства, медпомощь и обследование оказывается пациентам в полном объеме.