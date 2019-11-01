Таксиста без головы нашли в машине

Тело обезглавленного таксиста найдено в Воронеже

В правоохранительные органы Воронежа поступило сообщение об обнаружении в лесополосе в машине тела человека без головы. По словам очевидцев, голова 53-летнего мужчины лежала примерно в 50 метрах от автомобиля.

Известно, что погибший подрабатывал таксистом. На пути автомобиля все деревья были снесены. Следствие проводит по факту происшествия доследственную проверку.

«Проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены лица, обнаружившие погибшего. Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — приводит «Вести Воронеж» слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Воронежской области Елены Мануковской.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина отрубил головы жене и теще.