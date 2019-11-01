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Тело обезглавленного таксиста найдено в Воронеже 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 37 минут назад
Таксиста без головы нашли в машине
Фото: РИА Новости
В правоохранительные органы Воронежа поступило сообщение об обнаружении в лесополосе в машине тела человека без головы. По словам очевидцев, голова 53-летнего мужчины лежала примерно в 50 метрах от автомобиля.
Известно, что погибший подрабатывал таксистом. На пути автомобиля все деревья были снесены. Следствие проводит по факту происшествия доследственную проверку.
«Проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены лица, обнаружившие погибшего. Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — приводит «Вести Воронеж» слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Воронежской области Елены Мануковской.
Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина отрубил головы жене и теще.
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Теги:
Происшествия , СКР
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