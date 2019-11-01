Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детсаду

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева

Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.

"Мне кажется, весь город пришел, весь город плачет, море цветов", — сказала Гуляева.

По ее словам, семья убитого мальчика — полная, благополучная, в ней воспитывается еще один ребенок. С семьей постоянно работают психологи, отметила омбудсмен.

В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина — как оказалось, он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.