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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили 

РИА Новости + ещё 1
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ситуации в Чили
Фото: © REUTERS / Ivan Alvarado
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
"Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России — ред.) пользуются этими дебатами (в обществе — ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом — проблема", — сказал он.
По его словам, "российские действия поддерживают негативный ход дебатов". Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в разрозненности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
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Комментарии14 
Теги:
Происшествия , Массовые беспорядки , Госдеп США , США , Чили
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