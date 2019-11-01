Снова виновна: На РФ накинулись из-за ситуации в Чили

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили , заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента , однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

"Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России — ред.) пользуются этими дебатами (в обществе — ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом — проблема", — сказал он.

По его словам, "российские действия поддерживают негативный ход дебатов". Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в разрозненности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.