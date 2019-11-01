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В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек 

Вести.Ru
Стрельба в баре: ранены шесть человек
Фото: www.vesti.ru
На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины. О происшествии сообщило агентство France-Presse.
Как уточняется, нападавший подъехал к бару, расположенному в 15 округе города, на мотоцикле и около 20:45 по местному времени (22:45 по времени Москвы) выстрелил несколько раз из помпового ружья, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу, сообщает ТАСС. Врачи оценивают состояние одного из раненых как тяжелое. В настоящее время территория вокруг бара оцеплены. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП и пытаются установить личность преступника.
О его мотивах пока ничего не сообщается. Средства массовой информации предполагают, что речь идет о сведении счетов между местными бандами, частом для Марселя. С начала текущего года из-за подобных столкновений в департаменте Буш-дю-рон погибли 10 человек, из них семь — в Марселе.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Марсель , Москва , Франция
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