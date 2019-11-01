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Обнародованы шокирующие подробности избиения российского дипломата ООН в Косово 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9
Раскрыты подробности жестокого избиения дипломата РФ в ООН
Фото: ТАСС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации рассказал о шокирующих подробностях избиения сотрудника ООН россиянина Михаила Краснощекова спецназом непризнанного Косово.
По словам российского постпреда, подробности происшедшего шокируют, передает ТАСС.
«Косовские силовики вытащили его (российского дипломата Краснощекова) из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — сказал Небензя.
«Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжали его избивать, — продолжил постпред России при ООН. — У Краснощекова изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудника ООН, разбили его мобильный телефон».
Небензя подчеркнул, что Россия требует «расследования и наказания виновных в этом преступлении». «Полагаем, что Совет Безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала ООН», — указал российский постпред.
«Но главное другое, — продолжил он. — На лицо стремление косово-албанских властей выдавить миссию ООН из края. На севере Косова сотрудников ООН уже не осталось, а миссии в целом приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей».
Постпред России подытожил, что «приведенная картина свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре». «Ставить в данном ключе вопрос о присоединении Косова к международным организациям, в том числе к Интерполу, считаем ошибочным и беспочвенным», — добавил дипломат.
Глава МИД Сербии в свою очередь призвал Совбез ООН осудить действия Косова в отношении сотрудников международной организации. «Чего же могут ожидать сербы в Косове и Метохии, если таким образом обращаются с членами международной миссии?» — сказал Дачич, обращаясь к СБ.
«Я призываю страны Совета Безопасности осудить эти неправомерные действия Приштины и потребовать, чтобы уголовное преследование в отношении членов миссии ООН было прекращено», — подчеркнул глава МИД Сербии.
Ранее спецпредставитель генерального секретаря и глава миссии ООН в Косово Захир Танин огласил результаты расследования действий косовских силовиков в отношении сотрудников международной организации в мае 2019 года.
Напомним, 28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии. Во время операции российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы.
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Теги:
Происшествия , Другое , Безопасность , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , ООН , Интерпол , ИТАР-ТАСС
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