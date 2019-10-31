Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай

Мать погибшего в Нарьян-Маре мальчика работает воспитателем в детском саду. По ее словам, воспитатели допустили халатность, оставив детей одних во время тихого часа.

«Позвонили мне в 13.20. Воспитательница рыдала: „У нас ЧП, приходите, узнаете“. Я думала, может, сын упал, ногу сломал… Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина», — рассказала она в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам женщины, с детьми в момент произошедшего должны были находиться две воспитательницы и няня. Ей сообщили, что они пили чай в другой группе.

«Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — сказала она.

Ранее стало известно, что убийца попал в детский сад, позвонив в звонок. Охранник открыл дверь дистанционно, приняв его за одного из родителей.