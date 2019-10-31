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Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай 

Рамблер 43 минуты назад
Мать погибшего в Нарьян-Маре мальчика работает воспитателем в детском саду. По ее словам, воспитатели допустили халатность, оставив детей одних во время тихого часа.
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка
«Позвонили мне в 13.20. Воспитательница рыдала: „У нас ЧП, приходите, узнаете“. Я думала, может, сын упал, ногу сломал… Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина», — рассказала она в интервью «Московскому комсомольцу».
По словам женщины, с детьми в момент произошедшего должны были находиться две воспитательницы и няня. Ей сообщили, что они пили чай в другой группе.
«Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — сказала она.
Ранее стало известно, что убийца попал в детский сад, позвонив в звонок. Охранник открыл дверь дистанционно, приняв его за одного из родителей.
Как сообщал «Рамблер», днем 31 октября 36-летний Денис Поздеев пришел в детский сад «Сказка» во время тихого часа и нанес 6-летнему спящему ребенку смертельный удар ножом. На допросе Поздеев заявил, что прочитал заклинание в книге о вечной жизни. Чтобы заклинание сработало, нужно было убить маленького ребенка.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Денис Поздеев , Московский комсомолец , Нарьян-Мар
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