Отставной генерал задержан за подготовку убийства

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата. Об этом сообщает СКР.

По данным следствия, Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска , решил организовать убийство женщины. Таким образом, подозреваемый собирался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая после смерти брата перешла по наследству его племяннику.

Турвиненко считал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, поэтому и заказал заказал ее убийство. Подозреваемый привлек к исполнению «заказа» своего знакомого, предложив тому 1 миллион рублей за убийство жены брата. По данным СК, о предложении «исполнитель» сообщил в правоохранительные органы и дальнейшие мероприятия проходили под контролем силовиков.

Турвиненко передал «исполнителю» 150 тысяч рублей на покупку оружия. Правоохранители инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Петербурге. Заказчику в качестве доказательства «исполнитель» предоставил фотографии.

Отставного генерала задержали в момент передачи части денег за «совершенное преступление».