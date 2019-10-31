Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Отставной генерал задержан за подготовку убийства
Фото: РИА Новости
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата. Об этом сообщает СКР.
По данным следствия, Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил организовать убийство женщины. Таким образом, подозреваемый собирался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая после смерти брата перешла по наследству его племяннику.
Турвиненко считал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, поэтому и заказал заказал ее убийство. Подозреваемый привлек к исполнению «заказа» своего знакомого, предложив тому 1 миллион рублей за убийство жены брата. По данным СК, о предложении «исполнитель» сообщил в правоохранительные органы и дальнейшие мероприятия проходили под контролем силовиков.
Турвиненко передал «исполнителю» 150 тысяч рублей на покупку оружия. Правоохранители инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Петербурге. Заказчику в качестве доказательства «исполнитель» предоставил фотографии.
Отставного генерала задержали в момент передачи части денег за «совершенное преступление».
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
BFM.RU: последние новости
Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт Суд Читы арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев Суд Читы арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев В Ярославле воспитанники детсада толпой избили девочку В Ярославле воспитанники детсада толпой избили девочку
Комментарии 
Теги:
Происшествия , МВД , Кисловодск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
«Охранник открыл дверь постороннему человеку» 31
Пока вы не уснули: опубликована характеристика КГБ на Путина
Пока вы не уснули: опубликована характеристика КГБ на Путина 105
Известная певица и её команда пропали в Москве
Известная певица и её команда пропали в Москве 76
Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду
Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду 87
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет 545
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
01:28
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение