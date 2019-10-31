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Украинскую школьницу-мулатку довели до попытки суицида 

Lenta.ru 58 минут назад
Украинскую школьницу-мулатку довели до попытки суицида
Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images
Ученица киевской школы Ангелина Шкуратенко попыталась покончить с собой. Девочку-мулатку постоянно травили одноклассники. Об этом пишет издание «Информатор» со ссылкой на слова родителей учащихся.
Инцидент произошел еще 23 октября, однако его подробности стали известны только сейчас. 12-летняя ученица предприняла попытку суицида прямо в классе: учительница попросила детей покинуть помещение, чтобы проветрить его, Ангелина воспользовалась суматохой.
Состояние пострадавшей в настоящий момент оценивается как стабильно-тяжелое. У девочки зафиксированы многочисленные травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма.
В администрации школы заявили, что причиной такого поступка стали личные переживания Ангелины, связанные с разводом родителей. Однако родственники пострадавшей и родители ее одноклассников опровергают эту версию. По словам тети девочки, ее родители развелись несколько лет назад, и это не могло оказать влияния на ребенка.
Женщина при этом указала, что на школьницу оказывалось серьезное давление со стороны сверстников: перед тем, как попытаться покончить с собой, девочка обратилась к одноклассникам. Факт травли подтвердила также мама одного из учеников, которая рассказала, что из-за цвета кожи Ангелину называли «обезьяной».
Собеседники издания считают, что школа пытается переложить ответственность за произошедшее на родителей — якобы ученикам седьмых классов школы администрация уже дала инструкции о том, что говорить следователям.
В настоящий момент следствие решает вопрос о внесении сведений по инциденту в Единый реестр досудебных расследований. Производство возбуждено по статье 120 УК Украины «Доведение до самоубийства».
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Теги:
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