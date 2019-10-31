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Неизвестные с пистолетами и топорами отняли 10 млн руб. у мужчины рядом с автосалоном на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Неизвестные с топорами отняли 10 миллионов у мужчины
Фото: РИА Новости
Неизвестные в ходе разбойного нападения возле автосалона на юге Москвы отняли у мужчины 10 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе разбойного нападения на 29 км МКАД применялись топоры и травматическое оружие, похищено 10 млн руб.», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по столице подтвердили факт произошедшего, уточнив, что неизвестные лица разбили стекло автомобиля, выстрелили из травматического пистолета, нанесли мужчине побои, забрали у него из сумки деньги и скрылись.
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Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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