«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду

Нарьян-Маре мужчина зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. По данным следователей, злоумышленник свободно зашел в спальню и нанес ребенку смертельное ранение в шею. Как объяснил сам задержанный, убить мальчика ему нужно было, чтобы исполнить заклинание «о вечной жизни и богатстве». В настоящий момент предполагаемый убийца уже задержан — по предварительной информации, ранее он состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Архангельской области. Житель города Нарьян-Мар зарезал шестилетнего воспитанника детского сада во время «тихого часа». При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Следственное управление СК

По данным следователей, 36-летний мужчина беспрепятственно проник в спальню детей, расположенную на третьем этаже детского сада, и нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение в шею. При этом в помещении отсутствовали воспитатели — они прибежали позже и не дали убийце уйти.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — им оказался Денис Поздеев . Во время допроса мужчина рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула «книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства».

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — сообщил злоумышленник на видео, опубликованном телеграм-каналом Life Shot.

По словам местных жителей, во время убийства Поздеев также обращался к Сатане. Кроме того, как рассказала «Газете.Ru» знакомая с ситуацией Ксения Фомина, мужчина явно планировал свое преступление заранее.

«Как говорят правоохранительные органы, которые проводили дома обыск у задержанного, он планировал это. У него была вся информация, вплоть до списка детей», — заявила горожанка.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отдельные уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» были также возбуждены в отношении руководства садика и охранного предприятия, не обеспечившего безопасность детей.

В самом детском саду «Газете.Ru» отказались давать комментарии по поводу случившегося. «Никакой информации не даем, узнавайте в вышестоящих организациях», — заявила представитель учреждения Любовь Киселева.

При этом, убеждены местные жители, администрация детского сада безусловно должна понести наказание — как отмечают люди, в учреждении уделяется слишком мало внимания безопасности детей. Так, по словам горожанки Полины Гаврюшевой, воспитатели регулярно выходят на перекуры, оставляя дверь открытой.

«Они каждые 15 минут курить уходят! Я недалеко живу постоянно вижу как они курят, а дверь в садик открыта вот и пробрались», — написала женщина в комментариях к посту в группе «Подслушано в Нарьян-Маре» в соцсети «Вконтакте».

Еще одна родительница, Людмила Маркова , также рассказала изданию, что рядом с детским садом она регулярно видит людей в сильно алкогольном опьянении — они приходят на территорию из расположенного рядом бара.

«Бар находится прямо в центре, несмотря на то, что рядом стоит детский сад «Сказка», школа-интернат, техникум. Сейчас ехали, возле него опять либо пьяные, либо обкуренные болтались», — рассказала собеседница издания.

По предварительной информации, задержанный мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Об этом сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский, его слова цитирует РИА «Новости».

Цыбульский также отметил, что, по его информации, охранник лично впустил подозреваемого на территорию садика.

«На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку», — сообщил губернатор. Он также отметил, что следователи проверят охранное предприятие «Святогор», отвечавшее за безопасность детей, после чего будет принято решение по лишению лицензии.

«Газете.Ru» также удалось узнать, что фото злоумышленника, опубликованное в СМИ, соответствует профилю на нескольких сайтах секс-знакомств. Там неизвестный представляется Ярославом — в статусе у него стоит цитата из стихотворения: «Из глубины веков шептало время. Ты будь собой и грим не надевай. Все человечество давно играет роли, а ты попробуй сам себя сыграй».

В социальных сетях люди также обсуждают тот факт, что имя задержанного ранее фигурировало в постановлении местного суда, согласно которому мужчина был оштрафован за публикацию нацисткой символики в социальных сетях.