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СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Закрыто дело ударившего машину из-за щенка подростка
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка.
"Установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим по результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ", — говорится в сообщении.
Ранее местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело, наказание по которому предусматривает до двух лет лишения свободы с утвержденным прокурором обвинительным актом, было направлено в суд.
Затем СК РФ сообщил, что руководство следственного управления по Томской области инициировало перед прокурором Томской области вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России. Следователи планировали установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба. Мировой суд Ленинского района Томска вернул дело прокурору для дополнительного расследования.
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Теги:
Происшествия , Анна Кузнецова , СКР , Томск , Томская Область
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