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На Урале работник морга опубликовал фотографии с работы. «Хотите занять место?» 

Ura.Ru 47 минут назад
Сотрудник морга разгневал россиян
Фото: depositphotos.com
Страница работника одного из моргов Екатеринбурга Вконтакте была заблокирована после того, как он начал выкладывать на ней фотографии мертвецов. Мужчина размещал фотографии со своей работы и сопровождал их оскорбительными комментариями, пишут в группе «Типичный Екатеринбург».
Например, «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче». А к снимку детского гроба: «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…» Увидев это, одна из пользовательниц Сети сообщила администратору.
Так же на своей странице было много фотографий оккультной направленности с гробами, свечками, звездами и прочей колдовской атрибутикой. Заявление об увлечении работника морга было направлено в министерство здравоохранения Свердловской области.
«Мы так же получили эту информацию. Проводится проверка, идет установление личности этого работника», — сказала «URA.RU» Екатерина Макашина, пресс-секретарь Управления здравоохранения Екатеринбурга.
«Типичный Екатеринбург», ВК
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Теги:
Происшествия , Екатеринбург
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