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Знакомый рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре 

РИА Новости + ещё 40
Знакомый рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре
Фото: © РИА Новости / СК РФ
Задержанный за убийство ребенка в детском саду в Нарьян-Маре этой осенью пытался покончить с собой. Об этом "Москве 24" рассказал его знакомый.
"Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу", — заявил собеседник портала.
По его словам, друзья 36-летнего мужчины не замечали в нем никакой агрессии, в частности, в отношении детей. После выписки из клиники он чувствовал себя нормально, резких перемен в его поведении не было, добавил знакомый подозреваемого.
Друг подозреваемого отметил, что тот никогда не любил читать и дома у него почти не было книг. Он также рассказал, что задержанный не увлекался эзотерикой и неясно, где он мог купить литературу с "заклинаниями", о которых он говорил на допросе.
"В книжном магазине, про который он говорит на допросе, у нас таких книг не продают. Там только школьные учебники, тетради и канцелярия", — приводит слова мужчины "Москва 24".
Собеседник телеканала назвал своего знакомого социофобом. По его словам, тот не пользовался телефоном и был довольно отстраненным от жизни.
Ранее стало известно, что в детском саду в Нарьян-Маре мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку смертельный удар ножом во время "тихого часа". Мальчик скончался на месте происшествия.
Подозреваемого задержали. По информации властей, убийца состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. В Следственном комитете сообщили, что ранее он не был судим. Его возможные мотивы официально пока не называются.
По факту инцидента СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, а также о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" — в отношении сотрудников детсада и его охранной службы.
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Теги:
Происшествия , СКР , Москва24 , Нарьян-Мар
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