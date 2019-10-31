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Власти НАО прокомментировали убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара 

RT на русском 1 час назад
Власти прокомментировали убийство ребёнка в детсаду
Фото: © vk.com/nao24
Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где мужчина совершил убийство ребёнка, охранялся. Об этом заявила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова.
«Был заключён договор с частным охранным предприятием, все как полагается по нормам… На месте охранник был», — цитирует ТАСС Сидорову.
По её словам, все детские сады в Нарьян-Маре продолжают работать в обычном режиме.
Как отметили в администрации города, произошедшее взывает шок.
«Произошла трагедия, мужчина зарезал ребёнка… Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой», — говорится в сообщении пресс-службы.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким ребёнка.
Как заявили в СК, днём в детском саду мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа.
Был задержан 36-летний подозреваемый, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ
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