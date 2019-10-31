ФСБ пришла с выемками в клининговые компании с шести регионах

Сотрудники ФСБ при участии специалистов ФНС проводят изъятие документов в клининговых компаниях в шести регионах, сообщает "Коммерсантъ". Следственные действия идут в офисах более чем 20 юрлиц в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области.

По данным издания, изъятие документов проводится с целью получения доказательств работы с "площадками", организующими незаконное получение налоговых вычетов. Следователей также интересуют документы и переписка, которые могли бы доказать или опровергнуть информированность заказчиков клининговых компаний при заключении контрактов в том, что исполнители не намерены уплачивать налоги с фонда оплаты труда.

В ФСБ ситуацию не комментируют. В ФНС изданию сказали, что "специфика деятельности данных компаний заключается в наличии у них договорных отношений со своими заказчиками, ценовые условия которых не предполагают обязательные налоговые отчисления, а также соответствующую оплату труда".

Спецоперация готовилась полгода, отмечает "Ъ", и проводится в рамках борьбы ФНС за "обеление" рынка. Как пишет газета, выемки — это сигнал не только для рынка сервисных услуг, но и которые знают, что низкие цены поставщиков достигаются уклонением от налогов.