Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ пришла с выемками в клининговые компании с шести регионах 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
ФСБ пришла с выемками в клининговые компании
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ при участии специалистов ФНС проводят изъятие документов в клининговых компаниях в шести регионах, сообщает "Коммерсантъ". Следственные действия идут в офисах более чем 20 юрлиц в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области.
По данным издания, изъятие документов проводится с целью получения доказательств работы с "площадками", организующими незаконное получение налоговых вычетов. Следователей также интересуют документы и переписка, которые могли бы доказать или опровергнуть информированность заказчиков клининговых компаний при заключении контрактов в том, что исполнители не намерены уплачивать налоги с фонда оплаты труда.
В ФСБ ситуацию не комментируют. В ФНС изданию сказали, что "специфика деятельности данных компаний заключается в наличии у них договорных отношений со своими заказчиками, ценовые условия которых не предполагают обязательные налоговые отчисления, а также соответствующую оплату труда".
Спецоперация готовилась полгода, отмечает "Ъ", и проводится в рамках борьбы ФНС за "обеление" рынка. Как пишет газета, выемки — это сигнал не только для рынка сервисных услуг, но и которые знают, что низкие цены поставщиков достигаются уклонением от налогов.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Газета.Ru: последние новости
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой Подруга рассказала о школьных годах расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье срочника Подруга рассказала о школьных годах расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье срочника Опубликовано видео с задержанным за убийство ребенка в Нарьян-Маре Опубликовано видео с задержанным за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Комментарии 
Теги:
Происшествия , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду 43
Столтенберг забыл про Зеленского
Столтенберг забыл про Зеленского
ИГ подтвердило смерть аль-Багдади
ИГ подтвердило смерть аль-Багдади
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка 629
Россия ответила на очередной призыв НАТО
Россия ответила на очередной призыв НАТО 37
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
01:28
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Происшествия Криминал
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение