Убийца ребенка в детском саду объяснился

Убийца ребенка в российском детском саду объяснился

Задержанный за убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара заявил, что совершить преступление ему приказали голоса в голове. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

36-летний мужчина заявил, что голоса обещали ему «вечную жизнь». По данным источника «Ленты.ру», в момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения, предварительно, не алкогольного.

Убийство произошло в детском саду «Сказка» Нарьян-Мара во время тихого часа. Мужчина вошел в учреждение под видом отца одного из детей, подошел к воспитанникам и ударил одного из них ножом. Шестилетний мальчик скончался на месте от полученного ранения, напавшего на него задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве.