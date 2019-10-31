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Убийца ребенка в российском детском саду объяснился 

Lenta.ru 47 минут назад
Убийца ребенка в детском саду объяснился
Фото: Lenta.ru
Задержанный за убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара заявил, что совершить преступление ему приказали голоса в голове. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
36-летний мужчина заявил, что голоса обещали ему «вечную жизнь». По данным источника «Ленты.ру», в момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения, предварительно, не алкогольного.
Убийство произошло в детском саду «Сказка» Нарьян-Мара во время тихого часа. Мужчина вошел в учреждение под видом отца одного из детей, подошел к воспитанникам и ударил одного из них ножом. Шестилетний мальчик скончался на месте от полученного ранения, напавшего на него задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Нарьян-Мар
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