Тело плавало в море: трагическая судьба 21-летней туристки

Пропавшая в Камбодже 21-летняя британка Амели Бэмбрид найдена мертвой в 100 км от места исчезновения. Девушка прилетела на курорт, чтобы отдохнуть в честь окончания колледжа. За день до исчезновения она позвонила своей сестре и назвала этот отпуск «лучшим в жизни». В последний раз туристку видели на пляжной вечеринке, проходившей на острове Ко Ронг 25 октября. Спустя шесть дней ее труп был обнаружен среди камней недалеко от границы с Таиландом

Тело 21-летней британки Амели Бэмбрид, пропавшей 25 октября в Камбодже, обнаружили почти 100 км от места ее исчезновения. Об этом сообщает портал The Sun со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Плавающий среди камней труп девушки нашли рыбаки — это произошло на острове Чхлам, расположенном недалеко от границы с Таиландом. Полиция опознала туристку по татуировке и одежде. Ее тело уже перевезли в Камбоджу для вскрытия. «К настоящему моменту мы не знаем причину смерти. Слишком рано говорить, утонула она или умерла по другой причине», — заявил местный полицейский Теа Сокхи газете Phnom Penh Post.

Бэмбрид прилетела в Камбоджу из английского города Уэртинг вместе со своим другом — молодые люди планировали отдохнуть в связи с окончанием колледжа. Как отметили родственники погибшей, это была ее первая поездка без родителей.

За день до исчезновения британка разговаривала со своей 19-летней сестрой Джорджи по телефону — девушка называла свое путешествие в Камбоджу «лучшим временем в жизни». «В последний раз я говорила с ней 24 октября днем. Она сказала, что стала более уверенной в отпуске, потому что вокруг много людей, которые очень дружелюбно к ней относятся. Она назвала местных жителей классными и призналась, что очень счастлива там», — сообщила родственница погибшей изданию Sky News.

В последний раз живой британку видели в 3.00 по местному времени на пляжной вечеринке на туристическом острове Ко Ронг. В номер отеля девушка не вернулась — пропавшей ее объявили на утро следующего дня после того, как нашли рюкзак с телефоном и банковскими картами недалеко от места вечеринки, а паспорт в комнате отеля.

25 октября девушка как раз должна была покинуть курорт и вернуться домой, в Великобританию, пишет The Sun. Узнав о пропаже Бэмбрид, ее родственники прилетели в Камбоджу, чтобы присоединиться к масштабной поисковой операции. Девушку разыскивали волонтеры, полицейские, а также специальное подразделение собак, которое обыскивало джунгли.

В ходе расследования полиция задержала шесть мужчин, которые работали в ресторанах, отелях и хостелах острова, однако все они были освобождены без предъявления обвинений.

За день до обнаружения тела близкие девушки написали петицию, в которой указали, что МИД Великобритании не оказывает им поддержку в поиске британки и вынуждает расследовать дело самостоятельно. Родственники были уверены, что девушка потерялась по дороге в отель, а британские власти могли бы помочь найти ее.

Похожая трагедия произошла в России 19 октября 2019 года. В тот день жители Приморского края обнаружили тело 41-летней туристки в реке Тигровая вблизи известной достопримечательности — ущелье Дарданеллы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета

Криминалисты зафиксировали на теле женщины травмы, характерные для падения с высоты. По версии следствия, туристка фотографировалась на камнях на деревянной смотровой площадки, однако, оступившись, упала с высоты более 20 метров. Как предполагают правоохранители, женщина умерла сразу же. Региональный СК запустил доследственную проверку по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Еще одна туристка погибла в Черном море, недалеко от Судака. По данным регионального СК, девушка исчезла в акватории во время прогулки на катере.

По версии следствия, 5 сентября сотрудники организации, оказывающей туристические услуги, выплыли в море на прогулочном корабле вместе с 14-ю туристами несмотря на большие волны. Внезапно судно попало в шторм вблизи мыса Толстый и перевернулось — все отдыхающие упали в воду.

Спасатели оперативно выдвинулись в сторону происшествия, но успели спасти только 13 человек — местонахождение одной пассажирки было неизвестно. В итоге, по данным регионального МЧС , тело женщины обнаружили только 6 сентября — в километре от мыса Толстый.

В свою очередь Следком возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники ведомства опросили всех выживших, свидетелей, а также изъяли классификационные и разрешительные документы на прогулочный катер. Следствие планирует предъявить владельцу судна обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.