Российский солдат найден мертвым в шкафу

По данным газеты, солдата обнаружили 16 октября 2019 года повешенным на солдатском ремне. В свидетельстве о смерти, которое получили его родственники, указано, что он погиб от «асфиксии» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения».

Военные следователи управления по ракетным войскам стратегического назначения ( РВСН ) возбудили дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Родственники молодого человека в версию о самоубийстве не поверили. По словам его матери, за неделю до гибели она виделась с сыном и заметила на его лице заживающий синяк. Молодой человек признался, что его избивали трое сослуживцев. По одной из версий, проблемы у него начались, когда он пожаловался командиру части на воровство среди солдат.

Когда тело Сафонова обмыли в морге, на его лице стали заметны синяки. По версии родственников, в морг тело молодого человека привезли загримированным. Родные заказали независимую экспертизу, которая подтвердила их догадки.

Судмедэксперт нашел под гримом на лице Сафонова гематомы вокруг глаз, характерные для последствий ударов тупыми предметами, гематомы на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе.

Родственники молодого человека будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Сафонов был одним из десяти детей многодетной семьи священника, погибшего в 2011 году. Родные назвали его «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство».

«Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться», — заявила мать погибшего.

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад, 25 октября, в воинской части в Забайкалье были убиты восемь военнослужащих. Стрельбу по ним открыл рядовой Рамиль Шамсутдинов.

По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. По неофициальным версиям, мотивом убийства могли стать издевательства со стороны сослуживцев или «межличностный конфликт» с одним из офицеров.