Названа причина пожара в центре Москвы

Определен виновник пожара в жилом восьмиэтажном доме в центре Москвы. Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель мэра города Петр Бирюков.
По его словам, возгорание, по предварительным данным, началось из-за небрежного обращения жильца с огнем. Этим жильцом стал мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками.
"В этой квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем", — сказал Бирюков.
Также он рассказал, что в настоящее время пожарные справились с очагом возгорания.
"Открытого горения нет. Ведется проливка", — уточнил Бирюков.
По некоторым сведениям, в результате случившегося пострадали пять человек. Они надышались дымом.