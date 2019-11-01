Названа причина пожара в центре Москвы

Алкоголик стал причиной пожара в центре Москвы

Определен виновник пожара в жилом восьмиэтажном доме в центре Москвы . Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель мэра города Петр Бирюков

По его словам, возгорание, по предварительным данным, началось из-за небрежного обращения жильца с огнем. Этим жильцом стал мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками.

"В этой квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем", — сказал Бирюков.

Также он рассказал, что в настоящее время пожарные справились с очагом возгорания.

"Открытого горения нет. Ведется проливка", — уточнил Бирюков.

По некоторым сведениям, в результате случившегося пострадали пять человек. Они надышались дымом.