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Алкоголик стал причиной пожара в центре Москвы 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Названа причина пожара в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Определен виновник пожара в жилом восьмиэтажном доме в центре Москвы. Об этом рассказал "Интерфаксу" заместитель мэра города Петр Бирюков.
По его словам, возгорание, по предварительным данным, началось из-за небрежного обращения жильца с огнем. Этим жильцом стал мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками.
"В этой квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем", — сказал Бирюков.
Также он рассказал, что в настоящее время пожарные справились с очагом возгорания.
"Открытого горения нет. Ведется проливка", — уточнил Бирюков.
По некоторым сведениям, в результате случившегося пострадали пять человек. Они надышались дымом.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Налоги , Налог на имущество , Строительство , Петр Бирюков , Интерфакс , Москва
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