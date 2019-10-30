В российском детсаду погиб ребенок

В детском саду погиб ребенок

В среду, 30 октября, в одном из детских садиков города Ухты Республики Коми погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщили местные информационные источники.

Известно, что трагедия произошла во время тихого часа в детском садике №11 на Интернациональной улице, дом 62. Инцидент произошёл около 15.00 по местному времени.

В пресс-службе следственного комитета и МВД факт гибели воспитанника подтвердили. Ведомствами организована тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. Причина смерти маленького мальчика пока неизвестна.

В детском саду ситуации никак не комментировали.