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В детском саду погиб ребенок 

Аргументы Недели 16 минут назад
В российском детсаду погиб ребенок
Фото: depositphotos.com
В среду, 30 октября, в одном из детских садиков города Ухты Республики Коми погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщили местные информационные источники.
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Известно, что трагедия произошла во время тихого часа в детском садике №11 на Интернациональной улице, дом 62. Инцидент произошёл около 15.00 по местному времени.
В пресс-службе следственного комитета и МВД факт гибели воспитанника подтвердили. Ведомствами организована тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. Причина смерти маленького мальчика пока неизвестна.
В детском саду ситуации никак не комментировали.
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Теги:
Происшествия , Республика Коми , Ухта
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