Забайкальский стрелок хотел убить одного

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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера 

Lenta.ru 27 минут назад
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, изначально собирался убить только одного офицера. Об этом в среду, 30 октября, заявил источник «Коммерсанта», знакомый с ходом следствия.
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
«Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали», — рассказал собеседник издания.
Ранее в среду в «Комитете солдатских матерей» Забайкалья сообщили, что Шамсутдинова окунали головой в унитаз. Председатель комитета Валентина Мордова пояснила, что срочника заставляли учить устав и драить туалет.
25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым из которых был командир роты, и сдался спецназу. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.
В результате солдат арестован. Он заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.
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Комментарии31 
Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Забайкальский Край
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