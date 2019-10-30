Забайкальский стрелок хотел убить одного

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае , изначально собирался убить только одного офицера. Об этом в среду, 30 октября, заявил источник «Коммерсанта», знакомый с ходом следствия.

«Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали», — рассказал собеседник издания.

Ранее в среду в «Комитете солдатских матерей» Забайкалья сообщили, что Шамсутдинова окунали головой в унитаз. Председатель комитета Валентина Мордова пояснила, что срочника заставляли учить устав и драить туалет.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым из которых был командир роты, и сдался спецназу. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.

В результате солдат арестован. Он заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.