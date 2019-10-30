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ФСБ провела обыск в Физическом институте имени Лебедева 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
ФСБ провела обыск в Физическом институте имени Лебедева
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ провели обыски в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) РАН и в квартиру директора института Николая Колачевского, сообщила "Интерфаксу" помощник Колачевского Наталья Тарасенко.
Она уточнила, что обыски проводились в бухгалтерии и в договорном отделе. Директор в течение дня был под наблюдением сотрудников ФСБ, затем его посадили в машину и повезли на обыск домой.
Сейчас Колачевский находится дома, о результатах обыска ничего неизвестно.
По информации СМИ, Колачевского задержали по подозрению в хищении. О какой сумме похищенного идет речь, также не сообщается.
Ранее Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, планировавшего нападение на однокурсников.
Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца — до 23 декабря.
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Теги:
Происшествия , ФСБ , РАН , ФСИН , Интерфакс
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