Россиян предупредили о «следователях»-аферистах

В России активизировались телефонные аферисты, притворяющиеся следователями

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

"Отмечается рост обращений о мошенничестве. Ежедневно … жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК РФ и других государственных структур", — говорится в релизе.

Аферисты убеждают жертв — чаще всего, пожилых людей, — что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированным БАДов, и обещают "выбить" из преступников возмещение ущерба. Только для ускорения процесса "потерпевшему" нужно доплатить какую-то сумму.

В СК РФ напомнили, что для реального возмещения ущерба от преступлений ничего никуда перечислять не нужно, действуют "иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших".