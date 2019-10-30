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В России активизировались телефонные аферисты, притворяющиеся следователями 

РИА Новости 1 час назад
Россиян предупредили о «следователях»-аферистах
Фото: РИА Новости
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
"Отмечается рост обращений о мошенничестве. Ежедневно … жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК РФ и других государственных структур", — говорится в релизе.
Аферисты убеждают жертв — чаще всего, пожилых людей, — что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированным БАДов, и обещают "выбить" из преступников возмещение ущерба. Только для ускорения процесса "потерпевшему" нужно доплатить какую-то сумму.
В СК РФ напомнили, что для реального возмещения ущерба от преступлений ничего никуда перечислять не нужно, действуют "иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших".
Людей, которым поступали подобные звонки, в Следственном комитете призвали не отлагая обращаться в правоохранительные органы — только настоящие. Обещают, что все такие заявления будут тщательно проверены.
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД
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