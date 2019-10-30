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Раскрыты причины подростковой травли в России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Раскрыты причины подростковой травли в России
Фото: РИА Новости
Чаще всего российских подростков травят сверстники из-за внешнего вида, национальности и оценок. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Так, 35 процентов опрошенных заявили, что чаще всего случаи агрессии среди учащихся школ, техникумов и вузов случаются из-за одежды или прически. Еще 30 процентов респондентов указали на такую причину, как физические данные. Также конфликт между подростками может произойти из-за национальности (23 процента), оценок (17 процентов), доходов семьи (16 процентов), карманных денег (13 процентов) и пола (11 процентов).
В целом с агрессией в учебных заведениях сталкивался каждый второй опрошенный подросток (52 процента). Так, 37 процентов респондентов стали свидетелями агрессии между ровесниками, остальные рассказали об агрессии учеников по отношению к учителям и, наоборот, избиениях и унижениях детей учителями (22 и 20 процентов соответственно). Вообще не сталкивались с агрессией за последний год 48 процентов опрошенных.
Вместе с тем отмечается, что 66 процентов подростков считают, что атмосфера в их школах в основном дружелюбная. Чаще всего так отвечали дети из богатых семей и семей с доходом выше среднего уровня (66 и 67 процентов соответственно).
Исследование проводилось в сентябре 2019 года. Всего было опрошено более тысячи респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России.
Ранее сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, что примерно каждого четвертого российского школьника (27,5 процента) травят одноклассники, тогда как в целом по миру от буллинга страдает около трети детей (35 процентов). По мнению специалистов, особенность российской школьной среды — в старании скрыть проблему от педагогов и родителей.
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Теги:
Происшествия , Общество , ВШЭ , Lenta.ru
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