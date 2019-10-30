Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выжившего после перестрелки в Забайкалье солдата ввели в кому 

Российская Газета 1 час назад
Выжившего в бойне в Забайкалье солдата ввели в кому
Фото: РИА Новости
Призванный из Тюменской области солдат-срочник, серьезно пострадавший в результате стрельбы в военной части в Забайкалье, введет в искусственную кому. Это необходимая процедура перед операцией, которая предстоит молодому человеку.
Напомним, на прошлой неделе военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам в части ЗАТО Горный. Убиты пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое получили ранения, в том числе — тюменец Евгений Графов, который находится сейчас в столичной больнице.
"Женя получил ранение в голову, сейчас находится в тяжелом состоянии. Доставлен в больницу Бурденко в Москву, туда же вылетела сестра. Уже перенес две операции, впереди как минимум еще одна, поэтому введен в состояние искусственной комы", — рассказала ТАСС глава Сорочкинского сельского поселения Валентина Пацина.
В понедельник раненый пришел в себя, но накануне стало известно, что его состояние ухудшилось.
Семье пострадавшего юноши пообещали материальную помощь.
Стрелок сдался и был задержан. Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Российская Газета: последние новости
В тюменском селе рассказали о семье солдата, расстрелявшего сослуживцев В тюменском селе рассказали о семье солдата, расстрелявшего сослуживцев В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя
Комментарии 
Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задушил платком: роковое знакомство россиянки с бурятом
Задушил платком: роковое знакомство россиянки с бурятом45
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву16
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье1287
«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова
«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова2
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ11
Видео
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
00:36
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
Шоу-бизнес Происшествия
Российские полицейские попытались переехать собаку
00:30
Российские полицейские попытались переехать собаку
Происшествия
США отомстили Турции за Сирию и С-400
00:56
США отомстили Турции за Сирию и С-400
В мире Армия
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
01:04
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Происшествия
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
00:35
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение